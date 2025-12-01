KZ
    Астана мен Алматыда доллар 515-518 теңгеден саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 513,31 теңге, сату — 515,44 теңге;
    — еуро: сатып алу — 591,18 теңге, сату — 598,30 теңге;
    — рубль 6,50 — 6,62 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 73,00 — 75,58 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 511,53 теңгеден сатып алынады, 518,47 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 591,51 теңге, сату — 601,40 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,50 теңге, сату — 6,60 теңге;
    — юань 74,11 теңгеден сатып алынады, 78,23 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 4,25 теңгеге арзандап, 512,53 теңге болды.

