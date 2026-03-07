Астана мен Алматыда доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 493,85 теңге, сату - 496,15 теңге;
- еуро: сатып алу - 572,50 теңге, сату - 577,87 теңге;
- рубль 6,22 - 6,36 теңге аралығында саудаланады.
- юань 72,44 - 75,38 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 492,00 теңгеден сатып алынады, 499,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 568,91 теңге, сату - 579,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,15 теңге, сату - 6,45 теңге;
- юань 72,03 теңгеден сатып алынады, 76,22 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 6 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,62 теңгеге қымбаттап, 493,85 теңге болды.