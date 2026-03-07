KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    09:50, 07 Наурыз 2026 | GMT +5

    Астана мен Алматыда доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 493,85 теңге, сату - 496,15 теңге;

    - еуро: сатып алу - 572,50 теңге, сату - 577,87 теңге;

    - рубль 6,22 - 6,36 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 72,44 - 75,38 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 492,00 теңгеден сатып алынады, 499,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 568,91 теңге, сату - 579,00 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,15 теңге, сату - 6,45 теңге;

    - юань 72,03 теңгеден сатып алынады, 76,22 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 6 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,62 теңгеге қымбаттап, 493,85 теңге болды.

     

    Рубль Доллар Теңге Валюта Юань
