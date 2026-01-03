Астана мен Алматыда доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 507,18 теңге, сату — 513,07 теңге;
— еуро: сатып алу — 593,40 теңге, сату — 603,72 теңге;
— рубль 6,05 — 6,39 теңге аралығында саудаланады.
— юань 72,27 — 75,20 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 509,93 теңгеден сатып алынады, 516,93 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 592,07 теңге, сату — 601,96 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,21 теңге, сату — 6,50 теңге;
— юань 72,33 теңгеден сатып алынады, 77,17 теңгеден сатылады.
Еске салайық, бұған дейін базалық мөлшерлеме бойынша 2026 жылға арналған шешімдер кестесі бекітілді.