    09:00, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Астана мен Алматыда доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    курс валют. валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 507,18 теңге, сату — 513,07 теңге;
    — еуро: сатып алу — 593,40 теңге, сату — 603,72 теңге;
    — рубль 6,05 — 6,39 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 72,27 — 75,20 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 509,93 теңгеден сатып алынады, 516,93 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 592,07 теңге, сату — 601,96 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,21 теңге, сату — 6,50 теңге;
    — юань 72,33 теңгеден сатып алынады, 77,17 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, бұған дейін базалық мөлшерлеме бойынша 2026 жылға арналған шешімдер кестесі бекітілді.

