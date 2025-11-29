Астана мен Алматыда доллар қаншадан сауадаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 512,42 теңге, сату - 515,11 теңге;
- еуро: сатып алу - 590,68 теңге, сату - 597,65 теңге;
- рубль 6,46 - 6,59 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,06 - 75,70 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 511,49 теңгеден сатып алынады, 518,44 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 591,32 теңге, сату - 601,32 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,50 теңге, сату - 6,60 теңге;
- юань 74,13 теңгеден сатып алынады, 78,37 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 28 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,25 теңгеге арзандап, 512,53 теңге болды.