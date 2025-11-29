KZ
    Астана мен Алматыда доллар қаншадан сауадаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    دوللار
    Фото: Pexels

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 512,42 теңге, сату - 515,11 теңге;
    - еуро: сатып алу - 590,68 теңге, сату - 597,65 теңге;
    - рубль 6,46 - 6,59 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 73,06 - 75,70 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 511,49 теңгеден сатып алынады, 518,44 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 591,32 теңге, сату - 601,32 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,50 теңге, сату - 6,60 теңге;
    - юань 74,13 теңгеден сатып алынады, 78,37 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 28 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,25 теңгеге арзандап, 512,53 теңге болды.

