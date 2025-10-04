Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар: сатып алу - 547,32 теңге, сату - 549,26 теңге;
- еуро: сатып алу - 641,67 теңге, сату - 644,67 теңге;
- рубль 6,58 - 6,70 теңге аралығында саудаланады.
- юань 76,27 - 78,88 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар 545,79 теңгеден сатып алынады, 551,79 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 637,76 теңге, сату - 645,81 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,63 теңге, сату - 6,78 теңге.
- юань 76,26 теңгеден сатып алынады, 80,07 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 3 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,58 теңгеге қымбаттап, 547,57 теңге болды.