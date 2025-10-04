KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:02, 04 Қазан 2025 | GMT +5

    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды. 

    валюта
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар: сатып алу - 547,32 теңге, сату - 549,26 теңге;
    - еуро: сатып алу - 641,67 теңге, сату - 644,67 теңге;
    - рубль 6,58 - 6,70 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 76,27 - 78,88 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар 545,79 теңгеден сатып алынады, 551,79 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 637,76 теңге, сату - 645,81 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,63 теңге, сату - 6,78 теңге.
    - юань 76,26 теңгеден сатып алынады, 80,07 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 3 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,58 теңгеге қымбаттап, 547,57 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Валюта Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар