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    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 480,99 теңгеден сатып алынады, 487,99 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 558,99 теңге, сату - 569,32 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,48 теңге, сату - 6,80 теңге;

    - юань 68,11 теңгеден сатып алынады, 73,33 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 485,55 теңге, сату - 489,16 теңге;

    - еуро: сатып алу - 565,59 теңге, сату - 571,13 теңге;

    - рубль 6,54 - 6,67 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 69,33 - 72,05 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 29 мамыр күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,51 теңгеге өсіп, 485,95 теңге болды.

     

    Рубль Доллар Теңге Экономика Валюта Юань Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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