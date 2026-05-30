Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 480,99 теңгеден сатып алынады, 487,99 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 558,99 теңге, сату - 569,32 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,48 теңге, сату - 6,80 теңге;
- юань 68,11 теңгеден сатып алынады, 73,33 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 485,55 теңге, сату - 489,16 теңге;
- еуро: сатып алу - 565,59 теңге, сату - 571,13 теңге;
- рубль 6,54 - 6,67 теңге аралығында саудаланады.
- юань 69,33 - 72,05 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 29 мамыр күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,51 теңгеге өсіп, 485,95 теңге болды.