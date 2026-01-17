Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 511,52 теңге, сату — 513,98 теңге;
— еуро: сатып алу — 594,00 теңге, сату — 598,27 теңге;
— рубль 6,43 — 6,55 теңге аралығында саудаланады.
— юань 73,81 — 76,80 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 511,00 теңгеден сатып алынады, 517,97 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 591,00 теңге, сату — 601,00 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,70 теңге;
— юань 73,96 теңгеден сатып алынады, 78,01 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 16 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,05 теңгеге қымбаттап, 512,16 теңге болды.