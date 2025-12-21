KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    09:47, 21 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
    Фото: pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 517,47 теңге, сату - 519,27 теңге;
    - еуро: сатып алу - 604,61 теңге, сату - 609,13 теңге;
    - рубль 6,36 - 6,49 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 73,00 - 75,61 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 514,43 теңгеден сатып алынады, 521,38 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 600,67 теңге, сату - 610,67 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,55 теңге;
    - юань 73,00 теңгеден сатып алынады, 77,07 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 3,54 теңгеге қымбаттап, 517,66 теңге болды.

    Рубль Доллар Валюта Қаржы
