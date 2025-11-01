Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:
- доллар: сатып алу - 530,60 теңге, сату - 532,85 теңге;
- еуро: сатып алу - 612,95 теңге, сату - 617,20 теңге;
- рубль 6,47 - 6,59 теңге аралығында саудаланады.
- юань 75,20 - 77,87 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар 528,52 теңгеден сатып алынады, 534,53 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 611,61 теңге, сату - 618,77 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,43 теңге, сату - 6,58 теңге.
- юань 75,63 теңгеден сатып алынады, 79,50 теңгеден сатылады;
Еске салайық, апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,31 теңгеге қымбаттап, 530,47 теңге болды.