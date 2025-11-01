KZ
    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:

    - доллар: сатып алу - 530,60 теңге, сату - 532,85 теңге;

    - еуро: сатып алу - 612,95 теңге, сату - 617,20 теңге;

    - рубль 6,47 - 6,59 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 75,20 - 77,87 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар 528,52 теңгеден сатып алынады, 534,53 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 611,61 теңге, сату - 618,77 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,43 теңге, сату - 6,58 теңге.

    - юань 75,63 теңгеден сатып алынады, 79,50 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,31 теңгеге қымбаттап, 530,47 теңге болды.

     

    Доллар Теңге Экономика Валюта Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
