    09:34, 10 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Фото: Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 512,05 теңге, сату - 514,66 теңге;
    - еуро: сатып алу - 594,08 теңге, сату - 599,63 теңге;
    - рубль 6,26 - 6,43 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 73,48 - 76,89 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 510 теңгеден сатып алынады, 517 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 593,03 теңге, сату - 603,18 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,29 теңге, сату - 6,60 теңге;
    - юань 73,33 теңгеден сатып алынады, 77,29 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 9 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,98 теңгеге қымбаттап, 509,94 теңге болды.

