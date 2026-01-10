Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 512,05 теңге, сату - 514,66 теңге;
- еуро: сатып алу - 594,08 теңге, сату - 599,63 теңге;
- рубль 6,26 - 6,43 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,48 - 76,89 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 510 теңгеден сатып алынады, 517 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 593,03 теңге, сату - 603,18 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,29 теңге, сату - 6,60 теңге;
- юань 73,33 теңгеден сатып алынады, 77,29 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 9 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,98 теңгеге қымбаттап, 509,94 теңге болды.