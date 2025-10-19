KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    10:59, 19 Қазан 2025 | GMT +5

    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Фото: pexels

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар: сатып алу - 538,27 теңге, сату - 540,42 теңге;
    - еуро: сатып алу - 627,00 теңге, сату - 630,87 теңге;
    - рубль 6,55 - 6,67 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 76,02 - 78,52 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар 536,60 теңгеден сатып алынады, 542,50 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 625,58 теңге, сату - 633,50 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,57 теңге, сату - 6,72 теңге.
    - юань 76,13 теңгеден сатып алынады, 79,87 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, өткен апта қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,32 теңгеге арзандап, 536,32 теңге болды.

    Доллар Теңге Қор рыногы
