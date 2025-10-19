Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар: сатып алу - 538,27 теңге, сату - 540,42 теңге;
- еуро: сатып алу - 627,00 теңге, сату - 630,87 теңге;
- рубль 6,55 - 6,67 теңге аралығында саудаланады.
- юань 76,02 - 78,52 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар 536,60 теңгеден сатып алынады, 542,50 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 625,58 теңге, сату - 633,50 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,57 теңге, сату - 6,72 теңге.
- юань 76,13 теңгеден сатып алынады, 79,87 теңгеден сатылады;
Еске салайық, өткен апта қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,32 теңгеге арзандап, 536,32 теңге болды.