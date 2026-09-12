Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 448,00 теңгеден сатып алынады, 455,00 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 520,00 теңге, сату — 530,00 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,07 теңге, сату — 5,28 теңге;
— юань 68,33 теңгеден сатып алынады, 72,31 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 450,42 теңге, сату — 452,86 теңге;
— еуро: сатып алу — 522,14 теңге, сату — 527,47 теңге;
— рубль 5,14 — 5,25 теңге аралығында саудаланады.
— юань 68,15 — 70,39 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 11 қыркүйек күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,56 теңге өсіп, 450,91 теңге болды.