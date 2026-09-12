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    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Қозоғистоннинг халқаро захиралари август ойида 9,4 миллиард долларга ошди
    Коллаж: Kazinform \ ЖИ

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 448,00 теңгеден сатып алынады, 455,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 520,00 теңге, сату — 530,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,07 теңге, сату — 5,28 теңге;
    — юань 68,33 теңгеден сатып алынады, 72,31 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 450,42 теңге, сату — 452,86 теңге;
    — еуро: сатып алу — 522,14 теңге, сату — 527,47 теңге;
    — рубль 5,14 — 5,25 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 68,15 — 70,39 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 11 қыркүйек күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,56 теңге өсіп, 450,91 теңге болды.

    Рубль Доллар Теңге Экономика Валюта Юань Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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