    09:04, 27 Желтоқсан 2025

    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
    Фото: Pexels

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 507,52 теңге, сату — 512,29 теңге;
    — еуро: сатып алу — 593,63 теңге, сату — 600,37 теңге;
    — рубль 6,41 — 6,54 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 72,18 — 75,02 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 503,90 теңгеден сатып алынады, 510,90 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 591,84 теңге, сату — 601,84 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге;
    — юань 72,57 теңгеден сатып алынады, 77,10 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 26 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 7,44 теңгеге арзандап, 504,60 теңге болды.

