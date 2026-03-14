KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:50, 14 Наурыз 2026 | GMT +5

    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    курс валют. валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 487,09 теңгеден сатып алынады, 495,56 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 557,46 теңге, сату - 567,43 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,00 теңге, сату - 6,30 теңге;

    - юань 72,24 теңгеден сатып алынады, 76,17 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 490,13 теңге, сату - 492,49 теңге;

    - еуро: сатып алу - 561,83 теңге, сату - 567,73 теңге;

    - рубль 6,02 - 6,18 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 71,95 - 74,60 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 13 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы небәрі 0,02 теңгеге арзандап, 491,29 теңге болды.

    Тегтер:
    Астана Рубль Доллар Валюта Алматы Сауда
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
