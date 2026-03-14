Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 487,09 теңгеден сатып алынады, 495,56 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 557,46 теңге, сату - 567,43 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,00 теңге, сату - 6,30 теңге;
- юань 72,24 теңгеден сатып алынады, 76,17 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 490,13 теңге, сату - 492,49 теңге;
- еуро: сатып алу - 561,83 теңге, сату - 567,73 теңге;
- рубль 6,02 - 6,18 теңге аралығында саудаланады.
- юань 71,95 - 74,60 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 13 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы небәрі 0,02 теңгеге арзандап, 491,29 теңге болды.