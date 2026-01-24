Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 504,33 теңге, сату - 506,88 теңге;
- еуро: сатып алу - 591,16 теңге, сату - 595,71 теңге;
- рубль 6,50 - 6,61 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,74 - 76,55 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 503,00 теңгеден сатып алынады, 510,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 590,00 теңге, сату - 600,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,45 теңге, сату - 6,75 теңге;
- юань 74,53 теңгеден сатып алынады, 78,52 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 23 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,36 теңгеге арзандап, 503,35 теңге болды.