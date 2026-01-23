KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:07, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қор биржасында доллар 503 теңгеге дейін түсті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,36 теңгеге арзандап, 503,35 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 505,71 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 504,09 теңгеден сатып алынады, 506,36 теңгеден сатылады. Еуро 590,88 – 595,27 теңге, ал рубль 6,51 – 6,62 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,70 теңгеден сатып алынады, 76,52 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 503,00 теңгеден сатып алынады, 510,00 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 590,00 теңге, сату - 600,00 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,45 теңге, сату - 6,75 теңге.
    - юань: сатып алу - 74,53 теңге, сату - 78,51 теңге.

    Еске салайық, 22 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,94 теңгеге арзандап, 505,71 теңге болды.

    Доллар Теңге Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
