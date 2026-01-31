Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 502,33 теңге, сату - 504,96 теңге;
- еуро: сатып алу - 595,18 теңге, сату - 599,95 теңге;
- рубль 6,52 - 6,63 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,18 - 75,91 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 499 теңгеден сатып алынады, 506,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 591,00 теңге, сату - 601,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,70 теңге;
- юань 74,49 теңгеден сатып алынады, 77,83 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 30 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,02 теңгеге арзандап, 501,02 теңге болды.