    09:23, 22 Қараша 2025 | GMT +5

    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 520,35 теңге, сату — 522,75 теңге;
    — еуро: сатып алу — 598,59 теңге, сату — 603,30 теңге;
    — рубль 6,44 — 6,56 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 73,77 — 76,29 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 519,47 теңгеден сатып алынады, 523,53 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 597,97 теңге, сату — 604,62 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,44 теңге, сату — 6,55 теңге;
    — юань 75,00 теңгеден сатып алынады, 78,73 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 21 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,37 теңгеге қымбаттап, 518,66 теңге болды.

