KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:49, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Астана мен Мәскеу еуразиялық кеңістіктегі іргелі үдерістерге шешуші ықпал етеді — Президент

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана мен Мәскеу қатынастары бүкіл еуразиялық кеңістіктегі көптеген іргелі үдерістерге шешуші ықпал етеді. Бұл жайында «Российская газета» басылымында жарық көрген Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Мәңгілік достық — халықтарымызға жол сілтер темірқазық» деген тақырыппен берілген авторлық мақаласында айтылған.

    Қазақстан Ресей
    Фото: Ақорда

    — Астана мен Мәскеу қатынастары бүкіл еуразиялық кеңістіктегі көптеген іргелі үдерістерге шешуші ықпал етеді. Қазақстан мен Ресейде осы жыл атаулы мерейтойлық іс-шаралармен айшықталды. Олардың ішіндегі ең маңыздысы — Ұлы жеңістің 80 жылдығы. Бұл — халықтарымыз үшін ең маңызды тарихи оқиғалардың бірі. Әрбір бесінші қазақстандықтың майданға аттанғаны, олардың шамамен жартысы ұрыс даласында мерт болғаны белгілі. Миллиондаған отандасымыз — қарттар да, жастар да тылда аянбай еңбек етті, — деп жазады Қазақстан Президенті.

    Мемлекет басшысы Жеңіс мерейтойына орай Астанада ауқымы жағынан бұрын-соңды болмаған әскери шеру өткенін, сондай-ақ бүкіл Қазақстан бойынша ата-бабаларымыздың ерлігіне арналған жүздеген естелік іс-шаралары ұйымдастырылғанын атап өтеді.

    — Қаза тапқан жауынгерлердің есімін мәңгі есте қалдыру бағытында табанды еңбек етіп жүрген Қазақстан, Ресей және басқа да елдердің ерікті іздеушілеріне жеке шынайы ризашылығымды білдіргім келеді, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Естеріңізге сала кетейік, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 11-12 қарашада Ресей Федерациясына мемлекеттік сапармен барады. 

    Тегтер:
    Ресей Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар