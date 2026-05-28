Астанада 1-сыныпқа құжат қабылдау басталды
АСТАНА. КАZINFORM — Астанада бүгін қала бойынша барлық білім беру ұйымында 1-сыныпқа құжат қабылдау басталды. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті.
Құжаттар офлайн және онлайн форматта қабылданып жатыр. Онлайн қабылдау жүйесі тұрақты жұмыс істеп тұр.
1-сыныпқа қабылдау үшін қажетті құжаттар тізімі:
• ата-анасының немесе заңды өкілінің өтініші;
• № 065/у нысанындағы медициналық анықтама;
• № 052-2/у нысанындағы баланың денсаулық паспорты;
• 3×4 см өлшеміндегі 2 фотосурет.
Құжат қабылдау 27 мамыр мен 31 тамыз аралығында жүзеге асырылады.
Айта кетейік, бұған дейін Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова Үкіметтегі брифингте оқушылар үшін бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ) мен тоқсандық жиынтық бағалауды (ТЖБ) алып тастау мүмкіндігіне қатысты пікір білдірген болатын.