    Астанада 1-сыныпқа құжат қабылдау басталды

    АСТАНА. КАZINFORM — Астанада бүгін қала бойынша барлық білім беру ұйымында 1-сыныпқа құжат қабылдау басталды. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті. 

    Фото: Астана қаласының әкімдігі

    Құжаттар офлайн және онлайн форматта қабылданып жатыр. Онлайн қабылдау жүйесі тұрақты жұмыс істеп тұр.

    1-сыныпқа қабылдау үшін қажетті құжаттар тізімі:

    • ата-анасының немесе заңды өкілінің өтініші;
    • № 065/у нысанындағы медициналық анықтама;
    • № 052-2/у нысанындағы баланың денсаулық паспорты;
    • 3×4 см өлшеміндегі 2 фотосурет.

    Құжат қабылдау 27 мамыр мен 31 тамыз аралығында жүзеге асырылады.

    Айта кетейік, бұған дейін Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова Үкіметтегі брифингте оқушылар үшін бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ) мен тоқсандық жиынтық бағалауды (ТЖБ) алып тастау мүмкіндігіне қатысты пікір білдірген болатын.

    Бақытгүл Абайқызы
