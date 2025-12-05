KZ
    18:45, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    101.4 FM толқынында «Әйелдер Geographic» атты жаңа радиобағдарлама іске қосылды

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін Jibek Joly (101.4 FM - ред.) радиосында апта сайын шығатын жаңа «Әйелдер Geographic» жобасының алғашқы хабары өтті. Бұл - қазіргі қоғамды қалыптастырушы әйелдердің шынайы оқиғалары туралы бағдарлама, яғни спорт, бизнес, мәдениет, ғылым, әлеуметтік істер және саясат саласында жетістікке жеткен әйелдерге арналған.

    Фото: Kazinform

    Бағдарламада кейіпкердің өмір жолы, таңдауы, жеңісі баяндалады. 

    Әйел адам тұрақты трансформацияның символы, көпшілік үшін мотивация мен күш-жігердің көзі ретінде бейнеленеді. Ашық сұхбат барысында жеке оқиғалар арқылы әйелдердің қоғамдағы рөлі мен маңыздылығы туралы ой қозғалады.

    Жобаның негізгі тұжырымдамалық ерекшелігі - екі тілде хабар тарату, яғни бір мезгілде қазақ және орыс тілінде жүргізіледі.

    Жобаның авторы және жүргізушісі - Азамат Имашев. Ол бағдарламаны Олжас Пшенбаевпен және Нұрлан Кунафинмен бірге жүргізеді. 

    Фото: Kazinform

    Еске салсақ, Президент телерадиокешенінің құрамындағы Jibek joly радиосында «Кликбейт» деп аталатын жоба басталған болатын.  

