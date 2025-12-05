101.4 FM толқынында «Әйелдер Geographic» атты жаңа радиобағдарлама іске қосылды
АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін Jibek Joly (101.4 FM - ред.) радиосында апта сайын шығатын жаңа «Әйелдер Geographic» жобасының алғашқы хабары өтті. Бұл - қазіргі қоғамды қалыптастырушы әйелдердің шынайы оқиғалары туралы бағдарлама, яғни спорт, бизнес, мәдениет, ғылым, әлеуметтік істер және саясат саласында жетістікке жеткен әйелдерге арналған.
Бағдарламада кейіпкердің өмір жолы, таңдауы, жеңісі баяндалады.
Әйел адам тұрақты трансформацияның символы, көпшілік үшін мотивация мен күш-жігердің көзі ретінде бейнеленеді. Ашық сұхбат барысында жеке оқиғалар арқылы әйелдердің қоғамдағы рөлі мен маңыздылығы туралы ой қозғалады.
Жобаның негізгі тұжырымдамалық ерекшелігі - екі тілде хабар тарату, яғни бір мезгілде қазақ және орыс тілінде жүргізіледі.
Жобаның авторы және жүргізушісі - Азамат Имашев. Ол бағдарламаны Олжас Пшенбаевпен және Нұрлан Кунафинмен бірге жүргізеді.
Еске салсақ, Президент телерадиокешенінің құрамындағы Jibek joly радиосында «Кликбейт» деп аталатын жоба басталған болатын.