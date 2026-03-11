    11:09, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Астанада 15 наурыз күні қоғамдық көлік тегін қатынайды

    АСТАНА.KAZINFORM - Астана қаласында 15 наурыз күні өтетін республикалық референдумге байланысты қалалық, экспресс және қала маңындағы автобус бағыттарында жол жүру тегін болады, деп жазды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    Фото: Астана әкімдігі

    Бұл күні қала тұрғындары мен қонақтары қоғамдық көлікпен ақысыз қатынай алады. Бұл іс-шара азаматтардың қатынауын жеңілдету және дауыс беру учаскелеріне жетуді оңайлату үшін қабылданды.

    Қоғамдық көлік белгіленген кестеге сәйкес штаттық режимде – сағат 06:00-ден 23:00-ге дейін жұмыс істейді.

    Ал 16 наурыздан бастап қоғамдық көлік қалыпты режимде қызмет көрсетеді. Жолаушылар осы ақпаратты ескергені жөн.

    Айта кетейік, Түркістанның бірнеше қаласында референдум күні автобустар тегін қатынайды.

     

    Тегтер:
    Астана Автобус Референдум-2026
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум