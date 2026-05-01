Астанада 300-ге жуық адам қатысқан патриоттық флешмоб өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Қазақстан халқының бірлігі күні қарсаңында ауқымды патриоттық флешмоб өтіп, оның барысында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы жайылды.
Іс-шара ЭКСПО бульвары аумағында ұйымдастырылып, оған 300-ге жуық адам қатысты.
Олардың қатарында «Жастар Рухы» жастар қанатының белсенділері, Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері және елордалық жоғары оқу орындарының студенттері болды. Іс-шараның басты мақсаты – патриотизмді нығайту, мемлекеттік рәміздерге деген құрметті арттыру және бірлігімізді насихаттау.
Қатысушылар жоспарлы түрде сапқа тұрып, Мемлекеттік туды бір мезетте жайды, осылайша халқымыздың бірлігі мен достығын бейнеледі. Бұл көрініс тұрғындардың зор қошеметіне ие болып, көпшілік сырттай фотоға және видеоға түсіріп жатты.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай акциялар елордада тұрақты түрде өткізіліп келеді. Олар жастардың азаматтық бірегейлігін қалыптастырып, қоғамдық өмірге белсенді араласуына ықпал етеді.
Айта кетелік Астанада жөндеуден өткен үш аула пайдалануға берілді.