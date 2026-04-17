Астанада алғашқы «CMG Media Week 2026» аяқталды
АСТАНА.KAZINFORM - 13-17 сәуір аралығында Maqsut Narikbayev University (MNU) базасында ҚР Президенті телерадиокешені мен Қытай медиа тобының (CMG) бірлесуімен бірегей білім беру бағдарламасы ұйымдастырылды.
Апта барысында қазіргі заманғы медиа, цифрлық коммуникациялар және контент өндірісі саласындағы құзыреттіліктерді дамыту бойынша панельдік сессиялар, дәрістер және практикалық шеберлік сабақтары өтті.
Цифрлық трансформация және ақпараттың сенімділігіне қойылатын талаптардың артуы жағдайында жұмыс істей алатын жаңа буын журналистер мен БАҚ мамандарын даярлауға ерекше назар аударылды.
MNU халықаралық журналистика мектебінің сексен студенті төрт бағыт бойынша тренингке қатысты: телерепортаж және аудиожурналистика, подкасттар, деректі фильм түсірудегі әңгімелеу және журналистикадағы жасанды интеллектті қоса алғанда, жаңа технологиялармен жұмыс істеу.
Апта бойы студенттер таңдаған тақырыбына байланысты жаттықтырушылармен кездесуден бастап теория меңгеру, экскурсиялар мен қорытынды жобаларды дайындауға қатысты. Бұл формат оларға мамандыққа терең енуге мүмкіндік берді. Атап айтқанда нағыз спикерлерді анықтау, сұхбат жазу, материалдарды редакциялау және аяқталған жобаларды ұсыну.
- Президент телерадиокешенімен серіктестік студенттерге жетекші журналистердің шеберлік сабақтары мен дәрістеріне қол жеткізуге мүмкіндік беретін бірегей жоба ұсынды. Бұл апта осы форматтың тиімділігін көрсетті: студенттер білімдерін бекітіп қана қоймай, нақты өмірдегі істерде өз дағдыларын көрсете алды, - деп атап өтті MNU Халықаралық журналистика мектебінің деканы Айгүл Жамалова.
Студенттердің тренинг барысындағы жобалары денсаулық пен өмір сапасына қатысты қолданбалы әлеуметтік тақырыптарға бағытталған. Тәжірибелік жұмыс нақты жерлерде, мәселен ботаникалық саябақта өткізілді. Онда студенттер сюжет түсіріп, сұхбат жүргізіп, аудиоматериалдар жинады.
Қытайлық жаттықтырушылар қазақстандық журналистердің, соның ішінде жасанды интеллектті пайдалану саласындағы техникалық және кәсіби дайындығының жоғары деңгейін атап өтті. Бұл технологиялар жаңалықтар журналистикасы мен бағдарламалар өндірісінде кеңінен қолданылады, бұл БАҚ үшін жаңа мүмкіндіктер ашады.
- Бұл курс біз үшін шынымен де құнды болды. Бұл бізге соңғы курстағы білімімізді бекітуге ғана емес, сонымен қатар шетелдік журналистердің қалай жұмыс істейтінін көруге де мүмкіндік берді. Шақырылған спикерлердің біздің жұмысымызды жоғары бағалағанына біз ерекше қуаныштымыз. Тыңдау мүмкіндігінің болуы бізге өз дағдыларымызды көрсетуге және жобаларды жоғары деңгейде дайындауға көмектесті. Ынтымақтастықтың бұл форматы бізге тек теориялық негіз ғана емес, сонымен қатар практикалық тәжірибе де береді, - деді MNU Халықаралық журналистика мектебінің студенті Адина Нұрқатова.
«CMG Media Week 2026» жабылу салтанатында ең үздік студенттік жобалар ұсынылды, ал олардың авторлары бағдарламаға қатысқанын растайтын сертификаттарға ие болды.
CGTN журналисі Джао Юнфей БАҚ мамандары үшін «Күрделі әлемдегі журналистика» атты қоғамдық тренинг өткізді. Тәжірибе алмасу және бірлескен жобаларды жүзеге асыру үшін тұрақты платформаларды құру академиялық және БАҚ қауымдастықтары арасындағы байланысты нығайтудағы маңызды қадамға айналғаны аталып өтті.
Естеріңізге сала кетейік, Президент телерадиокешені мен China Media Group бірлесіп ұйымдастырған бұл іс-шара 2025 жылдың 16 маусымында Қытай төрағасының Қазақстанға сапары барысында екі ел көшбасшылары Қасым-Жомарт Тоқаев пен Си Цзиньпиннің қатысуымен қол қойылған БАҚ саласындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыру туралы келісім аясында өткізілді.