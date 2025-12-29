KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:39, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астанада «Анна Каренина. Роман парақтары» спектаклінің премьерасы өтті

    АCТАНА. KAZINFORM - Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында «Анна Каренина. Роман парақтары» атты хореодраманың премьерасы өтті.

    «Анна Каренина. Роман парақтары» спектаклі
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Мәдениет және ақпарат министрлігі мәліметінше, спектакль әлем әдебиетінің жауһары Л.Толстойдың «Анна Каренина» романының негізінде сахналанған. Спектакльдің жанры – хореодрама.

    Бұл жанр драмалық әрекетті қимыл-қозғалыс, пластика және музыкалық шешімдер арқылы жеткізуге мүмкіндік береді. Қойылымда автордың адам болмысы, қоғам мен жеке тұлға арасындағы қайшылықтар туралы терең философиялық ойлары заманауи сахна тілінде ұсынылады.

    «Анна Каренина. Роман парақтары» спектаклі
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Басты рөлдерді екі құрамда театрдың танымал әртістері мен жас актерлер сомдайды.

    Сахналық нұсқасының авторы әрі қоюшы режиссері – Рача Махатаев, қазақ тіліне аударған – Қымбат Елубаева.

    Айта кетейік, Астанада жасанды интеллектінің көмегімен жасалған алғашқы спектакль қойылды.

     

    Мәдениет Астана Әдебиет Спектакль
