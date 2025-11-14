Астанада жасанды интеллектінің көмегімен жасалған алғашқы спектакль қойылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан театрында алғаш рет мәтін жазудан бастап музыка мен костюм таңдауына дейін жасанды интеллект қолданылған жаңа форматтағы «Жылы мұң» драмасының премьерасы ұсынылды.
Режиссер әрі автор Нұржігіт Муслимов ЖИ-мен жұмыс жасаудың ерекшелігі туралы ойын айтты.
— Сценарийде қателері болды, бірақ біз түзетіп, сахнаға лайықтап қайта жинадық. Музыкасына келсек, тіпті кей адамдардан да әсерлі жазылған жерлері бар — тыңдаған адамның жүрегіне жетеді. Кейбір мәтіндер драматург ойлап таппайтын сөздерді де беріп отыр. Қойылымның негізі — нашақорлыққа қарсы күрес. ЖИ болашағы зор, одан қашпай, керісінше тиімді қолдануды үйренуіміз керек. Ең үлкен артықшылығы — уақыт үнемдеуі, — деді қойылым авторы мен режиссері Нұржігіт Муслимов.
Режиссердің айтуынша, қойылым «Болған оқиға» фильмінің желісі бойынша жазылған.
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Гүлмира Жакилина қойылымдағы ананың рөлін сомдайды.
— Бұл — ауыр тақырып. Бала тағдырына алаңдаған ананың дәрменсіздігі, жалғыздығы көрсетіледі. ЖИ жазған бір сөйлем ерекше әсер етті — «Егер мен құласам, балам да құлайды. Ол менсіз тұра алмайды». ЖИ-дің жаны болмаса да, кей сөздері адамның жүрегіне өтеді. Бірақ қалай болса солай оқып беру жеткіліксіз — актер оны жан бітіріп, көрерменге жеткізуі керек, — деді актриса.
Премьераға қатысқан Астана қаласы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс қимыл басқармасының бөлімше бастығы, полиция подполковнигі Әлия Қибатқызы нашақорлыққа қарсы күрес бойынша мәлімет берді.
— Жыл басынан бері елордада 400-ден астам есірткі қылмысы анықталды. 270-і — есірткі сатушыларға қатысты. 450 кг астам есірткі тәркіленді, оның 40 кг — синтетикалық заттар, — деді ол.
«Жылы мұң» драмасының премьерасы Астана қаласындағы Әзірбайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театрында өтті.
Айта кетейік, Астанада Абайдың 180 жылдығына арналған ақынның қара сөздеріне негізделген қойылымның премьерасы өткенін жаздық.
Кәмилә Мүлік