Астанада бір күнде айлық жауын-шашын мөлшерінің үштен бірі жауды
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада бүгін нөсер жауын жауып, небәрі 22 минут ішінде 11,4 мм жауын-шашын түсті, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Ведомство дерегіне сәйкес, жалпы 23 шілдеде жауған жауын-шашын көлемі 18,2 мм-ге жетіп, бұл айлық норманың шамамен үштен бірін құрады.
Қазір қаланың коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр.
— Бұған дейін, 22 шілдеде Астанада 20,8 мм жауын-шашын жауған болатын. Осылайша, екі күн ішінде елордада жалпы 39 мм жауын-шашын жауып, бұл айлық норманың шамамен 70%-ына жетті. Қатты жауын-шашын салдарынан қаланың жекелеген аумақтарында су жиналды. Қолайсыз ауа райының салдары жедел түрде жойылды, — делінген әкімдік таратқан ақпаратта.
Сонымен қатар коммуналдық қызметтер коллекторлар мен жаңбыр суын қабылдайтын құдықтарды тазалау, құбырларды бумен өңдеу, нөсер кәрізі жүйелері мен тазарту құрылыстарын салу және т.б. жұмыстарды тұрақты түрде жүргізіп келеді.
Бұған дейін астаналық құтқарушылар су құрсауында қалған көліктерді шығарып жатқанын жазған едік.