18:07, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Астанада бір күнде травматология пунктіне қанша адам жүгінді
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін елордадағы травматология пунктілеріне барлығы 265 адам жүгінген. Бұл туралы денсаулық сақтау басқармасы хабарлады.
Олардың ішінде 185 жағдай көшеде алған жарақаттармен байланысты. Медицина мамандарының мәліметінше, жарақаттар бойынша бөлек санат жүргізіледі.
— Көктайғақ салдарынан болған жарақаттарға қатысты жеке статистика есептелмейді. «Көшеде алған жарақаттар» санатына ашық аймақта алынған барлық жарақат түрі жатады, — деп нақтылады баспасөз қызметі.
Осыған байланысты қала тұрғындарына ауа райының қолайсыздығын ескеріп, барынша сақ болу, жолда және көшеде жүріп-тұру кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтау ұсынылады.
Айта кетейік, Астанада көктайғақ салдарынан 100-ден астам жол-көлік оқиғасы тіркелгенін жазған едік.