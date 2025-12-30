KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:07, 30 Желтоқсан 2025

    Астанада бір күнде травматология пунктіне қанша адам жүгінді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін елордадағы травматология пунктілеріне барлығы 265 адам жүгінген. Бұл туралы денсаулық сақтау басқармасы хабарлады.

    ШЫҰ кезінде жедел жәрдем, емханалар мен ауруханалар штаттық режимде жұмыс істейді
    Фото: Астана әкімдігі

    Олардың ішінде 185 жағдай көшеде алған жарақаттармен байланысты. Медицина мамандарының мәліметінше, жарақаттар бойынша бөлек санат жүргізіледі.

    — Көктайғақ салдарынан болған жарақаттарға қатысты жеке статистика есептелмейді. «Көшеде алған жарақаттар» санатына ашық аймақта алынған барлық жарақат түрі жатады, — деп нақтылады баспасөз қызметі.

    Осыған байланысты қала тұрғындарына ауа райының қолайсыздығын ескеріп, барынша сақ болу, жолда және көшеде жүріп-тұру кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтау ұсынылады.

    Айта кетейік, Астанада көктайғақ салдарынан 100-ден астам жол-көлік оқиғасы тіркелгенін жазған едік.

    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
    Автор
