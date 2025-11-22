KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:51, 22 Қараша 2025 | GMT +5

    Астанада бірнеше тұрғын үй жарықсыз қалды

    АСТАНА. KAZINFORM — 22 қарашада «Тұран» қосалқы станциясында технологиялық ақау болғаны туралы «Астана — Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ хабарлады.

    жарықсыз қалды
    Фото: Pixabay

    — 22 қараша күні сағат 01:06–да РП-217-ні қоректендіретін № 106 және № 210 ұяшықтары ажырап, қосалқы станцияда технологиялық ақау тіркелді. Оқиға орнына оперативтік-жедел бригадалар 01:09–да келіп, РП-217 жұмысының бұзылғанын растады, — делінген компания хабарламасында.

    Компания мәліметінше, қазіргі уақытта электрмен жабдықтауды қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.

    — Авария салдарын жоюға оперативтік-жедел қызметтің үш бригадасы, сондай-ақ Есіл РЭС-інің, сынақ және диагностика қызметінің және кабельдік желілер қызметінің бригадалары жұмылдырылды, — деп атап өтті мекеме.

    Ақау салдарынан бірнеше тұрғын үй кешендері жарықсыз қалды. Атап айтқанда, «Зеленый квартал», «Аура», «Асыл Мұра», «Freedom», «GreenLine. Headliner Exclusive 1», «GreenLine Astra» және «GreenLine. Flora».

    — Минималды тұрмыстық қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін дизель-генераторлық қондырғылар қосылды, — делінген хабарламада.

    Бұған дейін БҚО-да электр желілерінің тозуын азайту үшін не істеліп жатқанын жаздық.

    Тегтер:
    Астана Оқиға Энергетика Электр қуаты
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар