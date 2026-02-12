21:34, 12 Ақпан 2026 | GMT +5
Астанада бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары онлайн оқиды
АСТАНА. KAZINFORM — Елордада ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары онлайн форматқа көшірілді. Бұл туралы қалалық білім басқармасының баспасөз қызметі хабарлады.
— 2026 жылғы 13 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына (ауа температурасының одан әрі төмендеуі) байланысты бірінші ауысымның 0-6 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, — делінген білім басқармасының хабарламасында.
Айта кетелік бүгін ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-11 (12) сынып оқушылары және колледждердің 1-2 курстың студенттері қашықтан оқыған еді.