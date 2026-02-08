KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    10:19, 08 Ақпан 2026 | GMT +5

    Астанада дәмхана өртенді

    АСТАНА. KAZINFORM — ТЖМ құтқарушылары дәмханадағы өртті сөндірді. 

    пожар, пожарники, противопожарная службы, өрт, өртке қарсы қызмететі
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    Бүгін таңғы уақытта елордалық өрт сөндірушілер Байқоңыр ауданы Жолымбет көшесінде орналасқан дәмхананың жануы туралы келіп түскен хабарлама бойынша жедел түрде оқиға орнына аттанды.

    Құтқарушылар келген кезде дәмхананың ас үйінде тоңазытқыш, жиһаздар мен ішкі әрлеу материалдарының жанып жатқаны анықталды.

    Өрт сөндірушілердің кәсіби әрі жедел әрекеттерінің нәтижесінде өрт 120 шаршы метр аумақта толығымен сөндірілді. 

    Жақын маңдағы ғимараттарға өрттің таралуына жол берілген жоқ. Зардап шеккендер жоқ.

    Айта кетелік Өскеменде қоқыс толған пәтер отқа оранған еді.

    Тегтер:
    Астана Өрт Төтенше оқиғалар, апаттар
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
