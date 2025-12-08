09:54, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Астанада дәмханадан шыққан өрт толық сөндірілді
АСТАНА. KAZINFORM — Елордада Байқоңыр ауданы Амангелді Иманов көшесінде жеке тұрған бір қабатты дәмхана өртеніп, салдарынан жүк көлігіне де зақым келді.
Ведомство мәліметінше, 112-ге зардап шеккендер туралы ақпарат түспеген.
— Нақтыланған мәліметтер бойынша, Байқоңыр ауданы Амангелді Иманов көшесінде жеке тұрған бір қабатты дәмхана мен сыртқы қаптамасы өртенген. Жылу әсерінен жанында тұрған жүк автокөлігіне зақым келді, — делінген хабарламада.
