Астанада демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада 31 қаңтар мен 1 ақпан күндері кезекті қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылады, деп жазды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Жәрмеңкеде Қазақстанның әр түрлі өңірлерінен келген жергілікті фермерлер мен өндірушілердің өнімдері ұсынылады.
Қала тұрғындары мен қонақтары жаңа піскен көкөністер мен жемістер, ет, ұн және сүт өнімдері, тәтті нан өнімдері, табиғи шырындар, варенье, джемдер және басқа да тауарларды қолжетімді бағамен сатып ала алады.
Іс-шара 31 қаңтар мен 1 ақпан күндері сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін «Keryen Joly» сауда орталығында (Шоссе Алаш, 35Б) өтеді.
Жәрмеңкенің қасынан 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 және 317 автобустары жүреді.
Айта кетейік, Алматыда жыл соңына дейін жәрмеңкелер аптасына 3 рет өтеді.