    11:20, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Астанада екінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM – Елордада екінші ауысымдағы мектеп оқушылары ауа райына байланысты қайтадан қашықтан оқиды. Бұл туралы қалалық білім басқармасы хабарлады.

    Астанада екінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқиды
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    – 16 қаңтар күні ауа райының қолайсыздығына байланысты екінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - делінген хабарламада. 

    Бұған дейін Қазақстанның 12 өңірінде күн райына байланысты ескерту жарияланғанын хабарлаған едік. 

    Сондай-ақ Қазақстанның қай өңірлерінде оқушылар сабақты қашықтан оқитынын жаздық. 

    Тегтер:
    Оқушы Астана Мектеп Ауа райы Онлайн
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
