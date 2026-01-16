11:20, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5
Астанада екінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқиды
АСТАНА. KAZINFORM – Елордада екінші ауысымдағы мектеп оқушылары ауа райына байланысты қайтадан қашықтан оқиды. Бұл туралы қалалық білім басқармасы хабарлады.
– 16 қаңтар күні ауа райының қолайсыздығына байланысты екінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - делінген хабарламада.
Бұған дейін Қазақстанның 12 өңірінде күн райына байланысты ескерту жарияланғанын хабарлаған едік.
Сондай-ақ Қазақстанның қай өңірлерінде оқушылар сабақты қашықтан оқитынын жаздық.