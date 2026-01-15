Қазақстанның қай өңірлерінде оқушылар сабақты қашықтан оқиды
АСТАНА. KAZINFORM – Өңірлік білім басқармалары таратқан мәліметтерге қарағанда, ертең, 16 қаңтар күні де еліміздегі бірқатар өңірде сабақ қашықтан оқытылады.
Солтүстік Қазақстан облысында – 37 градус суық болады. Осы себепті мектептердегі бірінші ауысымның 0-11 сынып оқушылары мен колледждердің 1-2 курс студенттері сабақты онлайн оқиды.
Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысында ауа температурасының төмендеуіне байланысты 1 және 2 ауысымда оқитын 0–9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады.
Ақтөбе қаласы білім басқармасының хабарлауынша, қаладағы барлық мектептердің 1-11 сынып оқушылары сабақты онлайн оқиды.
- Ал Атырау қаласында сабақ офлайн болады. Тек Жылыой, Индер және Мақат аудандарының оқушылары ғана қашықтан білім алады, - деп хабарлады өңірлік білім басқармасы.
Осыған дейін астаналық оқушылар мен студенттер тағы да онлайн оқитынын жаздық.