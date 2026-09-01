Астанадағы Enrique Iglesias концертіне шаттл-автобустар қай жерлерден қатынайды
АСТАНА. KAZINFORM — 3 қыркүйек күні сағат 20:00–де әлемге әйгілі әнші Enrique Iglesias-тің концерті өтеді. Осы күні көлік қозғалысына түсетін жүктемені азайту үшін арнайы шаттл-бағыттар ұйымдастырылады.
Қала Арнайы автобустар сағат 16:00–ден бастап қатынап, қаладағы төрт орыннан жолаушыларды «Астана Арена» стадионына жеткізеді. Концерт аяқталғаннан кейін көрермендер осы бағыттар арқылы кері қайтарылады.
Арнайы көліктер мына бағыттар бойынша қатынайды:
- Елорда циркінің жанындағы автотұрақтан;
- «Әзірет Сұлтан» мешітінің жанындағы автотұрақтан;
- Қажымұқан көшесіндегі «Қазақстан» спорт кешенінің жанындағы автотұрақтан;
- «Нұр-Сұлтан» мешітінің (Бас мешіт) жанындағы автотұрақтан.
Шаттл автобустар концерт басталғанға дейін де, аяқталғаннан кейін де екі бағытта қатынайды.
Қосымша шаттл-бағыттардың қатынауы жолдардағы көлік кептелісін азайтып, елорда тұрғындары мен қонақтарының концерт өтетін жерге жайлы әрі қауіпсіз жетуіне мүмкіндік береді.
Сонымен қатар көрермендер концерт өтетін орынға жылдам әрі ыңғайлы жету үшін «Тарлан Астана» жеңіл рельсті көлік қызметін пайдалана алады.
Еске салайық, бұған дейін Канье Уэст концерті Алматыға 5 млрд теңге пайда әкелгенін жазғанбыз.