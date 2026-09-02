Астанада Халықаралық CCUS технологиялық конференциясы өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласындағы Hilton Astana қонақүйінде Халықаралық CCUS 2026 технологиялық конференциясы салтанатты түрде ашылды.
Шараның ашылуына ондаған ел мен аймақтан келген мемлекеттік мекемелерден, халықаралық ұйымдардан, университеттерден, ғылыми-зерттеу институттарынан және кәсіпорындардан 230-дан астам өкіл қатысты.
Көмірқышқыл газын тұту, пайдалану және сақтау саласындағы инновациялар жөніндегі халықаралық кооперативтік ұйым (ICTO), Қытай мұнай және химиялық корпорациясы (Sinopec), Қазақстан Энергетика министрлігі және Назарбаев университетінің INMET орталығы бірлесіп өткізетін екі күндік конференция CCUS саласындағы халықаралық алмасу мен ынтымақтастықты тереңдетуге және жаһандық жасыл және төмен көміртекті энергияға көшуге қызмет етуге бағытталған.
Ашылу салтанатында Қытай ғылым және технология қауымдастығының (CAST) төрағасының орынбасары және хатшылығының бірінші хатшысы Хэ Цзюньке, Қытайдың климаттың өзгеруі мәселелері жөніндегі арнайы елшісі Лю Чжэньминь, Қытайдың Қазақстандағы елшісі Хан Чуньлинь, Қытай мұнай және химия корпорациясының (Sinopec) вице-президенті Тянь Хунбинь және Біріккен Ұлттар Ұйымының Өнеркәсіптік даму ұйымының (UNIDO) энергетикалық жүйелер және өнеркәсіптік декарбонизация департаментінің басшысы Рикардо Савиньяно сөз сөйледі.
ҚР Энергетика министрінің орынбасары Ерлан Акбаров, «ҚазМұнайГаз» ұлттық мұнай-газ компаниясы «КМГ Инжиниринг» ЖШС (KMGE) Бас директоры және басқарма төрағасы Рахым Өтеев, ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы (IGTIC) КЕАҚ Басқарма төрағасы Сәкен Қалқаманов, «Қазақстан қырғыздарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің және «Қырғызстан-Астана» этномәдени бірлестігінің төрағасы Шавкат Исмаилов шараның құрметті қонағы болды.
CAST төрағасының орынбасары өз сөзінде қауымдастық халықаралық ғылыми қауымдастықтағы ашықтықты, сенімділікті және ынтымақтастықты арттыруға күш салатынын және жоғары деңгейдегі халықаралық ынтымақтастықты тереңдетуді толық қолдайтынын мәлімдеді.
Хэ Цзюнке үш бастама ұсынды: біріншіден, консенсусқа қол жеткізу, жаһандық ынтымақтастықты тереңдету және жаһандық ынтымақтастық тетіктерін үздіксіз жетілдіру; екіншіден, бірлескен инновацияларды ілгерілету, негізгі технологиялық аспектілер бойынша бірлескен зерттеулер жүргізу және технологиялық кедергілерді жеңу; үшіншіден, қолдануды ілгерілету, ғылыми және технологиялық инновацияларды өнеркәсіптік инновациялармен терең интеграциялауды жеңілдету және жасыл технологиялардың барлық елдердің халқына кеңінен және әділ түрде пайда әкелуін қамтамасыз ету.
ҚР-дағы ҚХР Төтенше және Өкілетті елшісі Хань Чуньлин өз сөзінде Қытай мен Қазақстан тату көрші және мәңгілік жан-жақты стратегиялық серіктестер екенін еске салды. Ол екі елдің университеттері, ғылыми-зерттеу институттары мен кәсіпорындары бірлескен зертхана құрылысын зерттеу, шекара аралық демонстрациялық жобаларды жүзеге асыру және бірлескен таланттарды оқыту үшін белсенді түрде байланыс орнатады деп үміттенетінін білдірді. Елші сондай-ақ, бұл CCUS ынтымақтастығын «Жасыл Жібек жолын» құрудың жаңа визит картасына айналдырады деп санайды.
Айта кетейік, CCUS (Көміртекті тұту, пайдалану және сақтау) — көміртегі бейтараптығына қол жеткізудің негізгі технологиялық жолы. 2025 жылдың шілдесінде Қытай мұнай және химия корпорациясы (Sinopec) ICTO құруды ұсынды. оның мақсаты — тәжірибе алмасу үшін жаһандық платформа құру, бүкіл әлем бойынша жоғары деңгейлі ойлау орталықтарының күшін біріктіру, технологиялық итерация мен инновациялық қолданбаларды ілгерілету, CCUS индустриясының жоғары сапалы дамуына ықпал ету және климаттың өзгеруі мәселесін шешуде адамзат үшін ортақ болашағы бар қауымдастық құру. ICTO-ның 60 негізін қалаушы мүшесі бар, олар әлемнің 20-дан астам елі мен аймақтарынан келген кәсіпорындарды, ғылыми-зерттеу институттарын және сарапшыларды біріктіреді.
Конференцияға ICTO бас хатшысы, Қытай инженерлік академиясының академигі Ли Ян және ҚР Президентінің жанындағы Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының академигі Жұмабай Бакенов тең төрағалық етті.
Конференцияда Қытай мен шетелден келген сарапшылар мен ғалымдар, соның ішінде Англия Корольдік инженерлік академиясының мүшесі және Қытай инженерлік академиясының шетелдік академигі Джон Лауэрд; Қытай ғылым академиясының академигі Цзян Пэйсюэ; Германия геоғылым және геотехникалық инженерия академиясының академигі Хоу Чжэнмэн; S& P Global төрағасының орынбасары Даниэль Ергин көмірқышқыл газын тұту, геологиялық сақтау, минералдануды пайдалану және CCUS кластерлік хабтарын дамыту сияқты тақырыптар бойынша соңғы зерттеу нәтижелерімен алмасты. Олар сондай-ақ CCUS технологиясын кең көлемде енгізу үшін бизнес модельдері, саясат негіздері және халықаралық ынтымақтастық тетіктері бойынша терең талқылаулар жүргізді. Конференцияда сондай-ақ CCUS саласындағы өкілдік жетістіктерді көрсететін тақырыптық көрме өтті.
2 қыркүйекте конференция аясында екі тақырыптық кіші форум өтеді және делегаттардың Назарбаев Университетінің Ұлттық зертханасына сапары ұйымдастырылады.
Осыған дейін хабарлағанымыздай, Президент қазақ-қытай қарым-қатынасындағы технологиялық ынтымақтастыққа назар аударды.