Астанада халықаралық клоундар фестивалі өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласында 1 маусым – Халықаралық балаларды қорғау күніне орай III Халықаралық клоундар фестивалі өтеді.
Елорда әкімдігінің мәліметінше, фестиваль балаларға мерекелік көңіл-күй сыйлауға, отбасылық мәдени демалыс дәстүрін дамытуға және тұрғындар мен қонақтар үшін ашық шығармашылық орта қалыптастыруға бағытталған.
Фестиваль аясында сағат 12:00-де Бәйтерек монументі маңынан клоундар шеруі басталып, Ғашықтар саябағына дейін жалғасады.
Шараға өнер әлемінде кеңінен танылған Мұтырғановтар отбасы, еліміздің әр өңірінен келген өнерпаздар, сондай-ақ Дания, Италия, Франция, Аргентина және Ресей елдерінің шығармашылық өкілдері қатысады.
Сағат 17:00-де елордалық Амфитеатр сахнасында фестиваль қатысушыларының концерттік бағдарламасы өтеді.
– Көрермендерге балалар мен отбасыларға арналған шығармашылық қойылымдар, сахналық көріністер және мерекелік нөмірлер ұсынылады, – деп хабарлады әкімдік.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, III Халықаралық клоундар фестивалі балалардың мәдени-шығармашылық дамуын қолдауға, отбасылық құндылықтарды дәріптеуге және қала тұрғындары мен қонақтары үшін мазмұнды мәдени орта қалыптастыруға бағытталған.
Айта кетейік, Нью-Йорктегі Таймс-сквер алаңында Димаш Құдайбергеннің құрметіне мерекелік іс-шара өтті.