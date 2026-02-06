KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:48, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Астанада қала маңына қатынайтын 6 автобус уақытша жүрмейді

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада қалың қар мен желге байланысты алты қала маңындағы автобус бағытының қозғалысы уақытша тоқтатылды.

    Автобус Астана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Елордадағы көлік компаниясы City Transportation Systems-нің  мәліметінше, ауа райының қолайсыздығына байланысты №305, 312, 315, 316, 327 және 329 автобустарының қозғалысы уақытша тоқтатылған.

    Қоғамдық көліктің қозғалысы түнгі уақыттан бастап кезең-кезеңімен тоқтатылған. 

    Айта кетелік Астанада екінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқиды

    Тегтер:
    Қоғамдық көлік Астана Автобус
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар