10:48, 06 Ақпан 2026 | GMT +5
Астанада қала маңына қатынайтын 6 автобус уақытша жүрмейді
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада қалың қар мен желге байланысты алты қала маңындағы автобус бағытының қозғалысы уақытша тоқтатылды.
Елордадағы көлік компаниясы City Transportation Systems-нің мәліметінше, ауа райының қолайсыздығына байланысты №305, 312, 315, 316, 327 және 329 автобустарының қозғалысы уақытша тоқтатылған.
Қоғамдық көліктің қозғалысы түнгі уақыттан бастап кезең-кезеңімен тоқтатылған.
Айта кетелік Астанада екінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқиды.