Астанада қандай ауқымды жол жобалары жүзеге асып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы қала жолдарын салу және жөндеу бойынша ауқымды жұмыс жүргізді.
Көлік желісінің сапасы мен қауіпсіздігін арттыруға бағытталған жобаларды іске асыру аясында ірі жобалар бойынша мынандай жұмыс істелді.
1. Күйші Дина көшесінің М.Жұмабаев көшесінен Абылай хан даңғылына дейінгі бөлігінің құрылысы аяқталды. Жоба аясында жол жабыны төселіп, жарықтандыру орнатылды, автотұрақ орындары жасақталды және қозғалысты реттейтін барлық қажетті белгі қойылды.
2. Әйтеке би көшесінде Сығанақ көшесінен Қ.Мұхамедханов көшесіне дейін көлік қозғалысы қамтамасыз етілді. Жоба жұмысы жалғасып жатыр, уақытша белгілер орнатылған. Биыл қазан айының соңына дейін бағдаршам нысандарын орнату жоспарланып отыр. Барлық жұмыс жобалық құжаттамаға толық сәйкес жүргізілуде.
3. Ш.Қалдаяқов көшесінің Тәуелсіздік даңғылынан Арыс көпіріне дейінгі бөлігінде жол жабынын жөндеу жұмысы жүргізілді.
4. Ә.Бектұров көшесінің құрылысы аясында (Тұран даңғылына шығу бөлігі) Ә.Бектұров көшесі мен Тұран даңғылының қиылысында бағдаршам орнатылды. Көше жарықтандырылып, жол таңбалары сызылды, іргелес аумақ абаттандырылды.
5. Т.Рысқұлов көшесінде Мәңгілік Ел даңғылынан Нұра арнасына дейінгі учаскеде көлік қозғалысы ашылды. Жоба аясында жаяу жүргінші жолдары мен веложолақтар, бағдаршамдар және заманауи көше жарықтандыру жүйесі қарастырылған.
6. ЕК-32 көшесінде Төле би көшесінен «Хан Шатыр» СОО-ға дейінгі қозғалыс қамтамасыз етілді.
7. Қ.Қайсенов көшесінде Ұлы Дала даңғылынан Бұқар жырау көшесіне дейінгі бөлікте жұмыс жалғасып жатыр. Биыл қазан айының соңына дейін бұл учаскеде көлік қозғалысын ашу жоспарланған.
8. Бұқар жырау көшесінің Әл-Фараби даңғылынан Жошы хан көшесіне дейінгі бөлігінде жаңарту жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Құрылыс, жарықтандыру және жол инфрақұрылымын жаңарту нәтижесінде көше заманауи әрі ыңғайлы келбетке ие болып отыр.
9. №117 жаңа мектепке Төле би көшесінен басталатын ЕК-13 көшесі арқылы ыңғайлы кіреберіс қамтамасыз етілді.
Аталған шаралар жол қозғалысының жайлылығы мен қауіпсіздігін арттыруға, көлік қозғалысының жылдамдығын және қалалық инфрақұрылымның сапасын жақсартуға бағытталған.
Басқарма бекітілген жоспарларға сәйкес ауқымды жобаларды іске асыруды жалғастырып, елорда тұрғындары мен қонақтары үшін заманауи әрі қолайлы көлік ортасын қалыптастыруды көздейді.
