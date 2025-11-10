Астанада қар күреу жұмысына 3000-ға жуық коммуналдық қызметкер жұмылдырылды
АСТАНА. KAZINFORM – Елордада қар күреу жұмысы үздіксіз жалғасып жатыр. Коммуналдық қызметтер тәулік бойы күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр.
10 қарашаға қараған түні коммуналдық қызметтер 20 453 текше метр қарды арнайы полигондарға 1 635 рейспен жеткізді.
Таңғы уақыттан бастап 2 987 жол жұмысшысы мен 1 510 арнайы техника қала көшелерін тазалауға жұмылдырылды.
Қысқы маусым басталғалы бері елордадан 130 мың текше метрден астам қар шығарылған, бұл шамамен 10 543 рейске тең. Алдымен негізгі көше магистральдары мен қоғамдық көлік бағыттары тазаланады. Кейін қар жинау жұмысы аулаларда, алаңдарда, тротуарлар мен аялдамаларда жалғасады.
— Астана әкімдігі қала тұрғындары мен қонақтарын жолда және тротуарда абай болуға, сондай-ақ ауа райы қолайсыз кезде алыс сапардан бас тартуға шақырады, — делінген әкімдік хабарламасында.
Айта кетелік Астанада түнгі уақытта қар күреу жұмысына 1 100-ден астам арнайы техника жұмылдырылады.