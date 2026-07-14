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    Астанада қазақ тілінен ересектерге арналған тегін курс өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласының тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы «Руханият» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ересектерге арналған қазақ тілі курсын өткізеді.

    қазақ тілі курсы
    Фото: Астана әкімдігі

    Мекеменің хабарлауынша, ересектерге арналған курс тегін ұйымдастырылады. Өтініштер 1-31 шілде аралығында қабылданады.

    Курс 3 тамыз күні басталады. Оқыту офлайн және онлайн форматта өтеді.

    — Ұзақтығы — 4 ай. Сабақ аптасына 3 рет ұйымдастырылады, — делінген хабарламада.

    Курс соңында қатысушыларға сертификат табысталады.

    Курсқа тіркелу үшін Бейбітшілік көшесі, 9, 209-кабинетке жүгіну қажет. 

    Байланыс телефондары:

    • Жұмыс: +7 (717-22) 4-90-52;
    • Ұялы: +7 (707) 497-71-43.

    Еске салайық, бұған дейін Euronews халықаралық ақпараттық телеарнасы қазақша жаңалықтар көрсететінін хабарлағанбыз. Бұл жөнінде ҚР Мəдениет жəне ақпарат бірінші вице-министрі Қанат Ысқақов Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді.

    Астана Мемлекеттік тіл Қазақ тілі
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар