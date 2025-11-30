KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:28, 30 Қараша 2025 | GMT +5

    Астанада Қазақстан-Қытай халықаралық заң мекемесі жұмысын бастады

    АСТАНА. KAZINFORM - 29 қарашада Астанада Қазақстан-Қытай халықаралық экономикалық даму орталығы жанынан құрылған «Цянчжун» халықаралық заң мекемесі ресми ашылу рәсімі өтті.

    Қазақстан-Қытай халықаралық заң фирмасы
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform

    Іс-шараға Қазақстан-Қытай халықаралық экономикалық даму орталығының қазақстандық тараптан тең төрағасы Жамбыл Ахметбеков, «Цянчжун» халықаралық заң мекемесінің төрағасы Сун Цзянчжун, сондай-ақ Парламент Мәжілісі мен Астана мәслихатының депутаттары, қытайлық компания басшылары қатысты.

    Қазақстан-Қытай халықаралық заң фирмасы
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform

    Жамбыл Ахметбеков өз сөзінде қытайлық заң мекемесінің ашылуы екі ел арасындағы құқықтық және экономикалық ынтымақтастықты тереңдетуге сеп болатынын атап өтті.

    Салтанатты шара аясында халықаралық заң мекемесінің атауы жазылған тақтайшаның ашылу рәсімі өтті.

    Қазақстан-Қытай халықаралық заң фирмасы
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, Қорғас туралы Қытаймен үкіметаралық келісімге өзгеріс енеді.

    Тегтер:
    Астана Заң Қытай
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар