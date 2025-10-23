KZ
    Астанада кепілдік мерзімі өткен үйлер бойынша шағымдар көбейді

    АСТАНА. KAZINFORM – Елордада көппәтерлі тұрғын үйлердің тұрғындары кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін де ғимараттардың техникалық жағдайына қатысты жауапкершілікті құрылыс компанияларына жүктеуге тырысып жатыр.

    тұрғын үй, құрылыс
    Фото: Мақсат Шағырбаев/Kazinform

    Бұл туралы қала мәслихатының тұрақты комиссиясының отырысында Астана қаласының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының басшысы Ғани Тәжиев мәлімдеді.

    – Кепілдік мерзімі кемінде екі жыл өткеннен кейін тұрғын үйлердің техникалық жағдайы мен пайдалануға байланысты мәселелер басқарма құзыретіне кірмейді. Азаматтық кодекстің 189-бабына сәйкес, егер заңнамада көзделмесе, меншік иесі өз мүлкін күтіп-ұстау жөніндегі барлық шығынды өзі көтеруге міндетті. Сондай-ақ «Тұрғын үй қатынастары туралы» заңның 32-бабында пәтер және тұрғын емес үй-жайлардың иелері ортақ мүлікті күтіп-ұстауға және оның қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуге, соның ішінде кепілдік мерзімі аяқталған соң ағымдағы және күрделі жөндеуді ұйымдастыруға міндетті екені көрсетілген, – деді басқарма бастығы.

    Оның айтуынша, Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасына келіп түсіп жатқан өтініштерді талдау нәтижесі тұрғындардың ортақ мүлікті күтіп-ұстау жөніндегі өз міндеттерін орындаудан жалтарып, жауапкершілікті құрылыс компанияларына жүктеуге тырысатынын көрсетіп отыр.

    – Кей жағдайларда тұрғындар әлеуметтік желілер мен блогерлер арқылы қоғамдық қысым көрсету тәсілін қолданып жатыр. Бұл өз кезегінде әлеуметтік шиеленіс туғызып, бақылаушы және қадағалаушы органдардың қызметіне қатысты теріс қоғамдық пікір қалыптастырады, – деді ол.

    Басқарма басшысының дерегінше, биыл 1 шілдедегі жағдай бойынша Астанада 3 364 көппәтерлі тұрғын үй кешені тіркелген. Аталған басқармаға күн сайын құрылыс сапасына және тұрғын үй кешендерінің жай-күйіне қатысты 150-ден астам өтініш түседі. Былтыр кепілдік мерзімі аяқталған тұрғын үйлер бойынша жеке және заңды тұлғалардан 7 500-ден астам өтініш қабылданған.

    Ғани Тәжиев мәслихат депутаттарына тұрғын үй және тұрғын инспекциясы басқармасына кондоминиум нысандарының иелері мен МИБ төрағалары арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуді, сондай-ақ тұрғын үй қоры объектілерін пайдалану мен күтіп-ұстау талаптарының сақталуын тексеру шараларын ұйымдастыруды ұсынды.

    Бұған дейін Қазақстанда құрылысы проблемаға айналған неше тұрғын үй кешені бар екенін жазғанбыз.

     

