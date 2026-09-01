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    KESHYOU-дің 20 жылдығы: Астанадағы өтетін концерт бағдарламасы 40 пайыз жаңартылды

    АСТАНА. KAZINFORM – KESHYOU тобының 20 жылдығына арналған Астанадағы концертке барлық билет небәрі екі-ақ күн ішінде сатылып кетті.

    KESHYOU
    Фото: First Media Group компаниясының PR бөлімі

    Концерт 19 қыркүйек күні сағат 19:00-де «Барыс Аренада» өтеді. 

    KESHYOU
    Фото: First Media Group компаниясының PR бөлімі

    Ұйымдастырушылардың айтуынша, Астанадағы бағдарлама Алматыдағы концерттен өзгеше болмақ. Оның шамамен 40 пайызы жаңартылып, жаңа нөмірлер қосылатын болады.

    KESHYOU
    Фото: First Media Group компаниясының PR бөлімі

    Бұған дейін KESHYOU тобы 20 жылдығына арналған үлкен концертін 29 мамырда Алматыдағы Орталық стадионда өткізді. Оны 25 мыңнан астам адам тамашалады. Сол күні сахнаға топтың әр жылдардағы құрамында ән айтқан әншілер жиналып, көпшілікке жақсы таныс әндер жаңа нұсқада орындалды.

    KESHYOU
    Фото: First Media Group компаниясының PR бөлімі

    Астанадағы концертке де KESHYOU-дың әр жылдардағы құрамында болған әншілер қатысады. Бағдарламаға топтың 20 жыл ішінде жарық көрген танымал әндері енген.

    Ұйымдастырушылардың сөзінше, концертке дайындық бірнеше айға созылған. Шоу үшін 450-ден астам сахналық костюм тігіліп, декорациялар мен реквизиттер әзірленген. LED-экрандарға арналған бейнелер дайындалып, әр нөмірге жеке би қойылған.

    Бишілер мен әуе акробаттары арнайы кастинг арқылы іріктелген. Сондай-ақ «Барыс Арена» секілді үлкен сахнаға лайықталған би қойылымдары дайындалған.

    KESHYOU
    Фото: First Media Group компаниясының PR бөлімі

    Концерттің ресми билет операторы – Freedom Афиша (ex-Ticketon). Билеттер түгел сатылып кеткеннен кейін ұйымдастырушылар оларды әлеуметтік желілерден және басқа да бейресми арналардан сатып алмауға кеңес берді. Өйткені мұндай билеттердің жарамды екеніне кепілдік жоқ.

    Ал концертке бара алмайтындар билетін Freedom Fan2Fan ресми қайта сату сервисі арқылы сата алады.

    KESHYOU
    Фото: First Media Group компаниясының PR бөлімі

    Айта кетеййік, осыған дейін Канье концерті Алматыға 5 млрд теңге пайда әкелген болатын.

    KESHYOU
    Фото: KESHYOU

     

     

    Мәдениет Астана Өнер Концерт
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
    Авторлар