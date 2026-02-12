KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:42, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Астанада кезекті демалыс күнгі ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 14 және 15 ақпан күндері кезекті қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    жәрмеңке
    Фото: Астана әкімдігі

    — Жәрмеңкеде жергілікті фермерлер мен Қазақстанның түрлі өңірлерінен келген өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөністер мен жемістерді, ет, ұн және сүт өнімдерін, нан-тоқаш өнімдерін, табиғи шырындар, тосаптар мен джемдерді және өзге де тауарларды тиімді бағада сатып ала алады, — делінген хабарламада.

    Іс-шара 14 және 15 ақпан күндері сағат 10:00–ден 19:00–ге дейін «Keryen Joly» сауда орталығында (Алаш тас жолы, 35Б) өтеді.

    Келушілерге қолайлы болу үшін жәрмеңке өтетін орынға № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317 автобус бағыттары қатынайды.

    Бұдан бұрын астаналық ұстаз Еуропада тұратын қазақ балаларына ана тілін тегін үйретіп жүргенін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Астана Тауар Жәрмеңке
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум