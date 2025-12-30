Астанада коммуналдық қызметтер ауа райына байланысты күшейтілген режимге көшті
АСТАНА. KAZINFORM — Елорданың коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс жүргізіп жатыр. Бұл туралы Астана қаласы әкімдігі хабарлады.
Қыс мезгілі басталғалы бері елорданың коммуналдық қызметтері күшейтілген, тәулік бойғы режимде жұмыс істеп келеді. Соңғы тәулікте Астанада жаңбыр түрінде мол жауын-шашын жауып, ауа райының өзгеруіне байланысты жолдар мен тротуарларға мұз қатып, көктайғақ пайда болды.
Ауа райына байланысты күндіз ауа температурасы нөлден жоғары болып, қар ерісе, түнде күрт суытады. Соның салдарынан жолдар мен жаяу жүргіншілер аймақтарында мұз қатады.
— Қала тұрғындарының қауіпсіз жүруін қамтамасыз ету мақсатында жолдарға, тротуарлар мен көшелерге техникалық тұз себіліп жатыр. Қыс маусымы басталғалы бері көктайғаққа қарсы шамамен 3,5 мың тоннаға жуық материал пайдаланылып, 1,4 миллион текше метрге жуық қар шығарылды. Бұл — 104 882 ауыр жүк көлігінің рейсіне тең. Аталған жұмыс тәулік бойы жүргізіліп жатыр, делінген әкімдік хабарламасында.
31 желтоқсанға қараған түні қар күреу жұмысына 400-ден астам жол жұмысшысы мен 1100-ден аса арнайы техника жұмылдырылды.
— Сонымен қатар, аулалардағы тәртіп пен қауіпсіздікке ПИК пен МИБ жауапты екенін еске саламыз. Олар тұрғындардың қолайлылығы мен қауіпсіздігі үшін аула аумақтарын қар мен мұздан уақытылы тазалауға міндетті.
Астана қаласының әкімдігі тұрғындар мен қала қонақтарын қауіпсіздік талаптарын сақтауға, жолдар мен тротуарларда барынша сақ болуға шақырады, сондай-ақ қолайсыз ауа райы кезінде алыс жолға шықпауды ұсынады, — делінген хабарламада.
Айта кетелік Астанада көктайғақ салдарынан 100-ден астам жол-көлік оқиғасы болған.