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    Астанада көпқабатты тұрғын үйдің бірінде өрт шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласының Алматы ауданындағы Айнакөл көшесінде орналасқан көпқабатты тұрғын үйдің пәтерлерінің бірінде балкон мен бөлмелердің бірінен өрт шықты. Бұл туралы ТЖМ баспасөз қызметі мәлім етті. 

    Астанада көпқабатты тұрғын үйдің бірінде өрт шықты
    Фото: ТЖМ

    Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ бөлімшелері 15 шаршы метр аумақты шарпыған өртті сөндірді. Жалынның өзге бөлмелерге таралуына жол берілген жоқ.

    Астанада көпқабатты тұрғын үйдің бірінде өрт шықты
    Фото: ТЖМ

    Айта кетейік, бұған дейін Астананың Сарайшық ауданындағы Аманжолов көшесінде жеңіл автокөлік өртенген еді.

    Оқиға Видео Өрт ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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