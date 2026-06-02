Астанада көпқабатты тұрғын үйдің бірінде өрт шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласының Алматы ауданындағы Айнакөл көшесінде орналасқан көпқабатты тұрғын үйдің пәтерлерінің бірінде балкон мен бөлмелердің бірінен өрт шықты. Бұл туралы ТЖМ баспасөз қызметі мәлім етті.
Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ бөлімшелері 15 шаршы метр аумақты шарпыған өртті сөндірді. Жалынның өзге бөлмелерге таралуына жол берілген жоқ.
Айта кетейік, бұған дейін Астананың Сарайшық ауданындағы Аманжолов көшесінде жеңіл автокөлік өртенген еді.