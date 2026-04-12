12:55, 12 Сәуір 2026 | GMT +5
Астанада көпқабатты үйдегі өрт: әйел ауыр жағдайда реанимацияда жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада көпқабатты үйде болған өрт кезінде зардап шеккен әйелді үш жедел жәрдем бригадасы жеткізді. Қазір оның жағдайы ауыр.
Мәлім болғандай, зардап шеккен әйелді жедел түрде қалалық көпсалалы №1 ауруханаға жеткізілген. Диагнозы – 2–3 дәрежелі күйік.
Қазіргі уақытта пациентка реанимация және қарқынды терапия бөлімінде жатыр. Дәрігерлер оның жағдайын ауыр деп бағалайды.
Еске салсақ, өрт 12 сәуір түнде, Түркістан көшесі, 14А мекенжайында орналасқан көпқабатты пәтерде шыққан. Оқиға орнында үш кәмелетке толмаған баланың мәйіті табылған.
Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалған.