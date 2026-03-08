Астанада көркем гимнастикадан ALEM CUP халықаралық турнирлерінің ауқымды сериясы өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Qazaqstan жеңіл атлетика кешенінде көркем гимнастикадан алғаш рет ALEM CUP халықаралық турнирлерінің ауқымды сериясы өтіп жатыр, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Жарыстың алғашқы күні «ASTANA CUP» және «ALEM BABY CUP» бәсекесімен ашылды. Бұл жерде 4 жастан бастап 15 жасқа дейінгі спортшылар жас ерекшеліктері бойынша жеке және топтық сайыстарда жүлдені сарапқа салады. Аталған турнирге Қазақстанның өңірлерінен бөлек, Ресей, Армения елдерінің гимнасшылары қатысып жатыр.
Доданың тағы бір ерекшілігі — көркем гимнасшыларды әділ бағалау мақсатында Қырғызстан, Өзбекстан және Әзербайжан елдерінен төрешілер шақырылды.
Айта кетейік, 4 күнге жалғасатын турнирлер сериясы мына тәртіппен өтеді:
- «FIG ALEM CUP» — 8, 9 және 10 наурыз күні өтеді. Жарысқа Қазақстан, Италия, Кипр, Сирия, Канада және Қырғызстан елдерінен 60-тан астам лицензияланған гимнаст қатысады. «FIG ALEM CUP» — Халықаралық гимнастика федерациясының (FIG) ресми лицензиясы бар спортшылар бақ сынайтын халықаралық деңгейдегі турнир.
- «ALEM CUP» республикалық турниріне қатысушылар 9 және 10 наурыз күндері бақ сынайды. Бұл жарысқа Қазақстан Республикасының 200-ден астам гимнасты, спорт шеберлері бағдарлама бойынша қатысады.
- «ASTANA CUP» және «ALEM BABY CUP» халықаралық турнирлері — 7 және 8 наурызға ұйымдастырылған. Аталған жарыстарға Израиль, Ресей, Канада, Португалия, Армения және Қазақстаннан шамамен 800 гимнаст қатысады. Турнирлер барлық жас санатын қамтиды — ең жас қатысушылардан бастап жоғары разрядтағы спортшыларға дейін, оның ішінде алғашқы жарысына қатысатын гимнастар да бар.
Еске салайық, өткен айда Жетісу облысында өңірдегі алғашқы көркем гимнастика залы қолданысқа берілді.